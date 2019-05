Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübtheen (dpa/mv) - Ausströmendes Gas hat in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zur Räumung von fünf Wohnhäusern geführt. Wie die Polizei mitteilte, bestand am Mittwochabend Explosionsgefahr, weshalb 25 Bewohner in Sicherheit gebracht wurden. Die Rettungskräfte reparierten den Gasanschluss im Keller eines der Häuser. Danach kehrten die Menschen in die Wohnungen zurück. Verletzte gab es nicht.