Zwei ungewöhnliche Lastwagenpannen: Polizei ermittelt

Lübeck (dpa/lno) - Zweimal innerhalb von zwei Tagen haben sich in Lübeck Anhänger von ihren Sattelzugmaschinen gelöst. In beiden Fällen wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nun werde geprüft, ob die Fahrzeuge möglicherweise manipuliert worden seien, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten waren am Donnerstag in ein Lübecker Gewerbegebiet nahe der Autobahn 1 gerufen worden, weil dort ein Sattelzug eine Kreuzung blockierte. Dort stellten die Polizisten fest, dass sich der Auflieger von der Sattelplatte der Zugmaschine gelöst hatte. Dabei wurde die Zugmaschine leicht beschädigt. Der 38-jährige Fahrer schaffte es, durch manuelles Hochpumpen den Auflieger wieder mit der Zugmaschine zu verbinden, und konnte weiterfahren.

Bereits am Mittwoch war im selben Gewerbegebiet ein weiterer Anhänger von einer Zugmaschine gerutscht. In diesem Fall musste eine Abschleppfirma den Auflieger mit einem Kran anheben und wieder auf die Verbindungsvorrichtung der Zugmaschine setzen.