Vermisster 19-Jähriger tot aus der Trave bei Lübeck geborgen

Lübeck (dpa/lno) - Aus der Trave im Lübecker Stadtteil Moisling ist am Sonntag die Leiche eines 19-Jährigen geborgen worden. Der junge Mann war seit Dienstag vermisst worden, wie die Polizei mitteilte. Passanten hatten am Morgen die Leiche in der Nähe eines Wanderweges entdeckt. Der 19-Jährige war zuvor unter anderem mit Suchhunden, Tauchern und einem Hubschrauber gesucht worden. Die Todesursache war einem Sprecher zufolge zunächst noch unklar. Eine rechtsmedizinische Untersuchung in Lübeck soll weitere Erkenntnisse liefern.

Am Dienstag hatte die Polizei im Rahmen der Vermisstenmeldung berichtet, dass der 19-Jährige sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und dringend ärztliche Hilfe benötige.