98-Jähriger stirbt in Lübeck nach Sturz in die Trave

Lübeck (dpa/lno) - Ein 98 Jahre alter Mann ist in Lübeck nach einem Sturz in die Trave gestorben. Passanten hörten seine Hilferufe und kamen dem Mann zur Hilfe, berichtete die Polizei am Mittwoch. Rettungskräften gelang es zunächst, den 98-Jährigen zu reanimieren. Er wurde in eine Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann am Dienstagabend mit seinem Gehwagen an der Kai-Kante der Trave unterwegs. Warum er ins Wasser stürzte, war zunächst unklar. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach Polizeiangaben nicht.