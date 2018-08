Ludwigshafen: Vorbereitung zur Bomben-Entschärfung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Vorbereitungen zur Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Ludwigshafen laufen der Feuerwehr zufolge nach Plan. Für den Einsatz des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz am Sonntag müssen rund 18 500 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. "Es bleibt dabei, dass die Evakuierung um 8.00 Uhr beginnt", sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr am Samstag. Zwei Seniorenheime, die in dem Bereich stehen, würden von der Leitung eigenverantwortlich geräumt. "Andere bettlägerige Menschen werden von uns transportiert."

Die Entschärfung, die um 12.00 Uhr beginnen soll, wirke sich auch auf das BASF-Werksgelände aus, sagte ein Sprecher des Chemiekonzerns. "Betroffen sind rund 20 Anlagen. Dort läuft die Produktion weiter, aber während der konkreten Entschärfung müssen alle Mitarbeiter dieser Betriebe die Gebäude aufsuchen und dort verbleiben", sagte er. Einige Werkstore würden für die Zeit der Evakuierung geschlossen.

Der US-amerikanische Sprengkörper war bei Baggerarbeiten im Stadtteil Friesenheim am Mittwoch gefunden worden. "Der Kampfmittelräumdienst geht derzeit davon aus, dass die Bombe vor Ort unschädlich gemacht werden kann", sagte Feuerwehrchef Stefan Bruck. Als Ersatzunterkunft während der Evakuierung steht die Friedrich-Ebert-Halle bereit.