Lärmbelästigung nach Betriebsunterbrechung im BASF-Werk

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die BASF in Ludwigshafen weist Anwohner nach dem Auslösen von Sicherheitssystemen im Werksteil Nord auf eine Lärmbelästigung hin. Wie ein Sprecher des Chemiekonzerns sagte, war es am Samstag aufgrund eines technischen Defekts zu einer Betriebsunterbrechung in einer Anlage gekommen. Überschüssige Gase werden nun mit Fackeln verbrannt. Dabei entstehe seit Sonntagmorgen eine Art rauschendes Geräusch. Das Abbrennen mit Fackeln könne in den nächsten Tagen noch andauern, hieß es.