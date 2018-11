17. November 2018 09:55 Notfälle - Ludwigshafen am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Spaziergänger ist in Ludwigshafen einer 88 Jahre alten Frau zu Hilfe geeilt, die sich im eigenen Haus eingeschlossen hatte. Der Mann hatte am Freitagabend Hilferufe aus dem Briefkastenschlitz eines Wohnhauses im Stadtteil Maudach gehört. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, konnten die vom Fußgänger hinzugerufenen Beamten feststellen, dass die Anwohnerin ihren Schlüssel verlegt hatte und die Haustür nicht mehr öffnen konnte. Angehörige der Dame wurden telefonisch benachrichtigt.