Gasaustritt in Ludwigshafener Mehrfamilienhaus

24. Februar 2019 11:03 Notfälle - Ludwigshafen am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Wegen eines Gaslecks in einem Ludwigshafener Mehrfamilienhaus haben mehrere Anwohner ihr Zuhause verlassen müssen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Menschen Gasgeruch wahrgenommen und die Behörden verständigt. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Gasleitung im Keller des Hauses undicht war. Nach Angaben der Polizei bestand aufgrund geringer Gaskonzentration keine Explosionsgefahr. Das Leck wurde von Mitarbeitern der Technischen Werke Ludwigshafen am Samstag abgedichtet.