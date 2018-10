Fliegerbombe in Ludwigshafen ohne Probleme entschärft

24. Oktober 2018 20:47 Notfälle - Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Ludwigshafen entschärft worden. Die Aktion am Mittwochabend sei problemlos verlaufen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Rund 3500 Bewohner des Stadtteils Friesenheim waren aufgerufen worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Bombe war am Montagabend bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der Fundort wurde gesichert. Experten waren davon ausgegangen, dass von ihr keine Gefahr ausgehe.

Die Bewohner von Gebäuden im Radius von 300 Metern waren am Dienstag mit Handzetteln sowie Aufrufen in Presse und sozialen Medien aufgefordert worden, ihre Domizile zu verlassen. In dem Bereich wurden außerdem alle Busse und Straßenbahnen bis zur Entschärfung gestoppt. Bürger, die ihre Wohnungen nicht alleine verlassen konnten, erhielten Hilfe. Für Menschen, die sonst nirgends unterkommen konnten, stellte die Stadt eine Mehrzweckhalle zur Verfügung - davon machten laut dem Stadtsprecher mehr als 120 Personen Gebrauch.