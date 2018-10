Fliegerbombe in Ludwigshafen bei Bauarbeiten gefunden

23. Oktober 2018 12:57 Notfälle - Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Erneut ist in Ludwigshafen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 50 Kilogramm schwere Sprengkörper sei bei Bauarbeiten am späten Montag im Stadtteil Friesenheim zu Tage gekommen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Der Fundort sei gesichert. Nun müsse zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst beraten werden, wie die Bombe unschädlich gemacht werde könne. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht laut Stadt derzeit nicht.

Zuletzt war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg Ende August in Ludwigshafen-Friesenheim entschärft worden. Rund 18 500 Bürger mussten dafür vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Industriestädte wie Ludwigshafen waren vor rund 75 Jahren häufig Ziele alliierter Bomberpiloten.