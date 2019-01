Mögliche Bombe: Verdächtiger Gegenstand wird freigelegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bombe oder nicht? Der bei Bauarbeiten in Ludwigsburg gefundene verdächtige Metallgegenstand soll am Freitagmorgen freigelegt werden. Es könnte sich dabei um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, soll die Bombe am Samstagmittag entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Dazu würden die Anwohner am Samstagmorgen in einem Umkreis von voraussichtlich 500 Metern evakuiert werden. Betroffen wären gut 3000 Menschen, auch der Zugverkehr müsste dort eingestellt werden. Wie lange eine mögliche Entschärfung dauert, lässt sich nicht vorhersagen.