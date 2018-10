Mann in der Sächsischen Schweiz tödlich verunglückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohmen (dpa/sn) - In der Sächsischen Schweiz ist ein Mann von einem Felsen abgestürzt und ums Leben gekommen. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntag. Zuvor berichtete "Tag24" online über den tödlichen Absturz. Demnach soll es sich um einen 25 Jahre alten Touristen handeln. Der Mann kletterte den Angaben zufolge bei Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) über ein Geländer und stürzte versehentlich ab. Erst später soll die Reisegruppe bemerkt haben, dass der Mann verschwunden war, dann wurde der Rettungsdienst alarmiert. Die Polizei konnte den Hergang zunächst nicht bestätigen.