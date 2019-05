Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löffingen (dpa/lsw) - Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Löffingen nahe Freiburg ist am Freitag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Am Abend vermeldete die Polizei die Entschärfung der 250-Kilo-Bombe. "Alle Anwohner können zurück in ihre Wohnungen", teilte das Polizeipräsidium Freiburg mit. Häuser im Umkreis von 300 Metern um den Fundort waren für die Entschärfung geräumt worden. Für die Betreuung von Anwohnern stand eine Sporthalle zur Verfügung.