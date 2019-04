Bergung eines Krans sorgt für Vollsperrung bei Leun

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leun/Gießen (dpa/lhe) - Auf der Bundesstraße 49 bei Leun im Lahn-Dill-Kreis hat ein Kran eine Stromleitung berührt und Feuer gefangen. Der Kran sollte einen mit Holz beladenen Lastwagen bergen, der sich am späten Montagabend auf der Bankette neben der Straße festgefahren hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Kran berührte die Überlandleitung, als er den Lkw herausheben sollte, beschädigte die Leitung aber nicht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand vom Kran auf den Lastwagen und das geladene Holz übergriff. Mit einem Schaumteppich verhinderte sie außerdem, dass Schadstoffe in die angrenzende Lahn gelangten.

Die B49 ist zurzeit noch immer voll gesperrt. Laut Angaben wird ein 100-Tonnen-Schwerkran eingesetzt, um den in Not geratenen Kran zu bergen. Dies dauere noch mindestens bis 17.00 Uhr, sagte ein Sprecher, womöglich länger.

Zwei Mitarbeiter des Abschleppunternehmens, das den festgefahrenen Lkw bergen sollte, waren bei dem Vorfall in der Nacht verletzt worden. Sie sind den Angaben zufolge vor Ort behandelt worden. Der entstandene Sachschaden am Kran könne noch nicht beziffert werden.