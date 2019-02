Hund beißt Vierjährige in Leipzig ins Gesicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Hund hat einer Vierjährigen in Leipzig ins Gesicht gebissen. Auch die Mutter des Mädchens, die der Kleinen zu Hilfe gekommen war, wurde von dem Vierbeiner attackiert und an der Hand verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Bekannter hatte die Familie am Dienstag besucht und seinen Hund mitgebracht. In einem unbeobachteten Moment war das Mädchen zu dem Tier gelaufen, als es plötzlich zubiss. Mutter und Tochter mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.