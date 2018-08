Fliegerbombe in Leipziger Innenstadt entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In der Innenstadt von Leipzig ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Einsatz in der Nähe des Leipziger Zoos dauerte die ganze Nacht, wie die Polizei in Leipzig am Freitagmorgen mitteilte. Ein Baggerfahrer war am Donnerstagnachmittag mit seiner Schaufel auf die 250 Kilogramm schwere Bombe amerikanischen Ursprungs gestoßen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschied am Abend, dass die Bombe noch in der Nacht vor Ort entschärft werden muss.

Kurz vor Mitternacht informierte die Polizei die Anwohner, in welchem Gebiet evakuiert werden muss. Zuvor mussten die Beamten jeden Hauseingang prüfen, damit sie eine detaillierte Karte erstellen konnten. Die Gebäude in dem Gebiet seien unübersichtlich, deswegen sei die Erstellung der Karte aufwendig gewesen, gab die Polizei an. Zusätzlich zu dem Sperrgebiet wurden auch weitere Straßen für den Verkehr gesperrt. Auch der Öffentliche Nahverkehr auf dem Innenstadtring wurde dadurch beeinträchtigt.

Um halb eins am Freitagmorgen mussten etwa 1500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel befand sich in dem gesperrten Bereich. Da die Beamten auch hier wieder jeden Eingang einzeln prüfen mussten, dauerte die Evakuierung etwa zweieinhalb Stunden. Die Anwohner kamen in der Turnhalle einer Sportoberschule unter. Teilweise hatten sie ihre Häuser auch selbstständig verlassen.

Um 3.30 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit ihrer Arbeit. Da der Blindgänger schräg in der Erde lag, war die Entschärfung komplizierter als erwartet. Die Polizei gab an, dass es während des Einsatzes zu Strom-, Gas- und Wasserausfällen in der Umgebung kommen kann. Nach eineinhalb Stunden gaben sie Entwarnung. Die Beamten hoben die Sperrungen wieder auf und auch die Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.