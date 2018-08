Fliegerbombe in Leipzig entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitagmorgen in der Innenstadt von Leipzig entschärft worden. Dies teilte die Polizei auf Twitter mit. Experten hatten zuvor empfohlen, den 250 Kilogramm schweren Blindgänger, der am Donnerstagabend gefunden worden war, noch in der Nacht zu entschärfen.

Die umliegenden Gebäude wurden daraufhin evakuiert. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen und sich vom Gefahrenbereich zu entfernen. Mehrere Straßenzüge waren betroffen. Wie viele Menschen genau ihre Häuser verlassen mussten, war zunächst unklar. Der Sperrkreis lag in der Nähe des Leipziger Zoos.