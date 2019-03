Chemikalienaustritt aus Kesselwagen löst Großeinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lehrte (dpa/lni) - Ein Chemikalienaustritt aus einem Güterzug hat in Lehrte (Region Hannover) zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt. Beim Halt eines aus Richtung Hannover kommenden Güterzuges an einem Signal vor Lehrte bemerkte laut Feuerwehr ein Bahnbeschäftigter am Mittwoch, dass aus dem Kesselwagen eine Flüssigkeit austrat. In Chemikalienschutzanzügen konnten die Helfer den oberen Deckel des Kesselwagens mit Spezialwerkzeug verschließen. Letztendlich war nur eine geringe Menge der Chemikalie Styrol ausgetreten, die Augen, Atemwege und Haut reizen kann. Da von der in Laboren und zur Kunststoffherstellung verwendeten Chemikalie nichts ins Gleisbett lief, hatte die Panne kaum Konsequenzen. Verletzt wurde niemand.