Flak-Granate in Leer nah bei einer Gasleitung entdeckt

Leer (dpa/lni) - Bei Bauarbeiten im ostfriesischen Leer ist eine Flak-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengsatz konnte nicht am Fundort gesprengt werden, da in der Nähe eine Gashochdruckleitung verläuft, wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch sagte. Die Granate sei daher zunächst an einen sicheren Ort gebracht worden und werde am kommenden Dienstag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht. Zuvor hatte die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.