14-Jährige bleibt in einem Wackelhasen hängen

Leer (dpa/lni) - Eine 14-Jährige hat sich auf einem Kinderspielplatz in Leer so in einem Wackelhasen verfangen, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Der von Freunden des Mädchens alarmierte Rettungsdienst konnte auch nicht helfen. Schließlich rückte die Ortsfeuerwehr an und schraubte das auch Federwippe genannte Gerät auseinander, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte.

Das Mädchen aus einer Gruppe Jugendlicher war über eine Stunde mit Armen und Beinen in dem auf einer Spiralfeder stehenden Schaukelgerät eingeklemmt, hatte zuvor die "Emder Zeitung" berichtet. Leicht verletzt sei die Jugendliche nach dem Einsatz am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es in dem Bericht weiter.