Unbekannter Toter in Abrisshaus gefunden: Identität unklar

Lauchhammer (dpa/bb) - In einem Abrisshaus in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) ist ein unbekannter Toter entdeckt worden. Der Mann sei am Freitagabend zufällig von einem Spaziergänger gefunden worden, nachdem dessen Hund in das Abrisshaus gelaufen sei, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums. Der etwa 50 Jahre alte Unbekannte sei in Schlafstellung aufgefunden worden und habe einen Schlafsack dabei gehabt, berichtete der Sprecher. Möglicherweise habe es sich um einen Obdachlosen gehandelt. Nach ersten Ermittlungen deute nichts auf ein Verbrechen hin. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Bis zum Sonntag seien keine Hinweise zu dem Fall eingegangen, erklärte ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion.