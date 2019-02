Feuerwehr entdeckt Leiche in ausgebrannten Transporter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langewiesen (dpa/th) - Einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichnam haben Feuerwehrleute am Sonntag im Ilm-Kreis entdeckt. Zeugen hatten die Rettungsleitstelle wegen eines in Flammen stehenden Kleintransporters in Langewiesen unter einer Bahnbrücke alarmiert. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, löschte die Feuerwehr den Brand und entdeckte dabei die noch nicht identifizierte Leiche. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Leichnam soll am Institut für Rechtsmedizin in Jena untersucht werden.