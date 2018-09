Wespen stechen 15 Kinder bei Dorffest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lampertswalde (dpa/sn) - Bei einem Dorffest nahe Lampertswalde (Landkreis Meißen) sind 15 Kinder und ein Erwachsener von Wespen angegriffen und gestochen worden. Am Rande des Festes hatten Kinder am Freitag auf einem Erdhügel gespielt, ohne zu wissen, dass dort ein Wespennest war, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Tiere reagierten aggressiv und stachen zu, vier Kinder und ein Erwachsener wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Dorffest wurde nach der Wespenattacke kurzzeitig unterbrochen. Am Samstag und Sonntag ging es aber wie geplant weiter, wie der Veranstalter sagte.