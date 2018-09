Krankenhaus ohne Wasser: Feuerwehr legt Notleitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laatzen (dpa/lni) - Nach einem Rohrbruch in Laatzen bei Hannover ist in vielen Haushalten in der Nacht zum Freitag die Wasserversorgung ausgefallen. Unter anderem sei auch ein Krankenhaus davon betroffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Rettungskräfte mussten eine Notleitung aufbauen, um die Versorgung der Patienten dort sicherzustellen. Auch am Donnerstagmorgen lief die Versorgung noch über die Notleitung. Die anderen Haushalte haben seit den frühen Morgenstunden wieder fließendes Wasser.