Hund beißt Sechsjähriger ins Gesicht

Krumbach (dpa/lby) - Ein Hund hat einer Sechsjährigen in Schwaben ins Gesicht gebissen. Das Mädchen war mit seinem Vater zu Fuß unterwegs gewesen, als der Hund aus einem Hoftor gerannt kam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Olde English Bulldogge biss dem Kind in die Backe. Die stark blutende Wunde musste nach dem Vorfall am Mittwoch in Krumbach (Landkreis Günzburg) genäht werden. Der Hundebesitzer gab an, er habe das Hoftor offengelassen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Tier war kein Kampfhund.