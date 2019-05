Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Krefeld sind zwei Männer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war in der Laube eine Gaskartusche explodiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. Die Männer im Alter von 57 und 44 Jahren hielten sich zu der Zeit in der Laube auf und zogen sich Verbrennung an den Händen zu. Sie kamen in eine Klinik. Die Laube wurde von der Explosion laut Feuerwehr komplett zerstört.