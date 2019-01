14-Jähriger aus eiskaltem Löschteich gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kranichfeld (dpa/th) - Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist ein 14-Jähriger in Stedten bei Kranichfeld aus dem eiskalten Wasser eines Löschteichs gezogen worden. Der Jugendliche sei am Samstag bei der Suche nach einem Gegenstand, der ihm ins Wasser gefallen war, in den Teich gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe sich bei der Suche zu weit über das Wasser gebeugt. Bei seinem unfreiwilligen Bad in dem Ort im Weimarer Land spielte nach Polizeiangaben auch Alkohol eine Rolle. Der Jugendliche sei leicht angetrunken gewesen. Ein Anwohner habe ihm schließlich geholfen, aus dem kalten Wasser zu kommen. Der 14-Jährige sei unterkühlt gewesen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.