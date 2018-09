120 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen in Ostthüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kraftsdorf (dpa/th) - Wegen eines Großbrands in Kraftsdorf (Landkreis Greiz) sind am Samstag gleich mehrere Feuerwehren ausgerückt. Im Ortsteil Töppeln standen am frühen Samstagmorgen eine Scheune, eine Lagerhalle und ein Wohnhaus in Flammen, wie die Zentrale Rettungsleitstelle Gera mitteilte. Zuvor hatte der MDR berichtet. Etwa 120 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk seien vor Ort, hieß es bei der Leitstelle. Der Brand sei am Mittag zwar unter Kontrolle gebracht worden. Komplett gelöscht war das Feuer demnach aber noch nicht.

Verletzte seien bisher nicht bekannt. Allerdings war ein Kriseninterventionsteam am Ort, um die Bewohner zu betreuen. Das Haus gilt bereits als unbewohnbar. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Im Umkreis - bis ins nahe gelegene Gera - wurden Anwohner aufgefordert wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten.