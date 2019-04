Rehbock verletzt Fußgänger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konzell (dpa/lby) - Ein Rehbock hat in Niederbayern mehrere Fußgänger verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers griff das Tier im Laufe des Montags drei Mal Spaziergänger an, zwei erlitten in Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) Wunden an den Beinen. Die Beamten warnten vor weiteren Angriffen des Tieres, Menschen sollten im Bereich Konzell aufmerksam sein. Jäger sind dem Sprecher zufolge auf der Suche nach dem Rehbock, um ihn zu erlegen. Warum das Tier die Menschen attackierte, war zunächst unklar.