Hund beißt Zweijährigen in Ferienanlage

Königstein (dpa/sn) - Ein zwei Jahre alter Junge ist in der Sächsischen Schweiz von einem Hund gebissen und verletzt worden. Der 43 Jahre alte Hundebesitzer hatte das Tier am Donnerstagabend vor dem Empfangsgebäude einer Ferienanlage in Königstein angeleint und war hinein gegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Kleinkind habe sich dem Hund genähert und wurde gebissen. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Jungen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.