Toter Säugling in Babyklappe: Obduktion ohne Ergebnis

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Babyklappe in Köln hat die Obduktion keinen Aufschluss über die Todesursache gebracht. "Es sind weitere rechtsmedizinische Untersuchungen notwendig", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Ob das kleine Mädchen nach der Geburt zunächst noch lebte, sei ebenfalls noch unklar. Das Kind war am Dienstag in die Babyklappe einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter im Stadtteil Bilderstöckchen gelegt worden.

Die weiteren Untersuchungen sollen zeigen, ob jemand für den Tod des Säuglings verantwortlich ist. Bis dazu Klarheit herrsche, gelte niemand als Beschuldigter, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Eltern des Kindes geben können.

In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 25 Babyklappen. Nach früheren Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums werden dort jedes Jahr knapp zehn lebende Neugeborene abgegeben.