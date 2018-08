Passagierschiff auf Rhein wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln/Duisburg (dpa/lnw) - Ein festgefahrenes Passagierschiff mit 125 Personen an Bord ist auf dem Rhein vor Köln von einem Containerschiff wieder frei gezogen worden. Rund zwei Stunden nach der Havarie habe die französische "Duce France" auf Höhe der Altstadt festgemacht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Ein Teil der Promenade und ein Abschnitt auf dem Rhein seien für die Dauer des Einsatzes gesperrt worden. Die 97 Passagiere und 28 Besatzungsmitglieder warteten geduldig, an Land gehen zu können. Sie waren von Koblenz nach Düsseldorf unterwegs und wollten für eine Stunde in Köln anlegen, als der Bug des Schiffes auf Grund geriet.