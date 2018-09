Bombenfund: Rund 2000 Anwohner betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen in Köln zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen. Etwa 2000 Anwohner im Stadtteil Deutz seien betroffen, teilte die Stadt am Montag mit. Mehrere Schulen und der Deutzer Hafen müssten ebenfalls evakuiert werden. Für die Betroffenen sei eine Aufenthaltsmöglichkeit in einem Gymnasium eingerichtet worden. Die Entschärfung der britischen Zehn-Zehnter-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zunächst für den späten Montagnachmittag angesetzt.

Im vergangenen Monat hatte der Fund einer Fünf-Zentner-Bombe in Köln-Deutz Einschränkungen im Bahnverkehr verursacht, weil vorübergehend der Bahnhof Köln Messe/Deutz gesperrt werden musste.