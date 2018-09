Bauarbeiter finden Überreste eines Wehrmachtssoldaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kodersdorf (dpa/sn) - Bauarbeiter im Landkreis Görlitz haben bei Straßenarbeiten in Kodersdorf die Knochen eines Menschen gefunden. Bei den menschlichen Überresten habe es sich offenbar um einen im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Wehrmacht gehandelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Darauf ließen Teile von militärischer Ausrüstung und Gewehrmunition schließen, die Kriminaltechniker bei ihren Untersuchungen vor Ort am Dienstag gefunden hatten. Die Gebeine würden an Kriegsgräberfürsorge überstellt, teilte die Polizei mit.