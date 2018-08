LBM evakuiert: Rauchentwicklung im Gebäude entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Ein durchgeschmorter Trafo hat im Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) in Koblenz einen Rettungseinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstagvormittag im Gebäude eine Rauchentwicklung festgestellt. Ein "offensichtlich durchgeschmorter Trafo" habe ersten Erkenntnissen zufolge den Rauch ausgelöst und zur Evakuierung der Räumlichkeiten geführt. Am angrenzenden Friedrich-Ebert-Ring musste während des Einsatzes eine Fahrspur gesperrt werden. Bedienstete und Kunden, die auf dem Schulhof eines angrenzenden Gymnasiums warteten, konnten nach rund einer Stunde wieder in das Gebäude zurückkehren. Verletzt wurde niemand.