Pilzsammlerin findet mumifizierte Leiche in Waldstück

Klötze (dpa/sa) - Eine Pilzsammlerin hat in einem Wald bei Klötze eine Leiche gefunden. Die Frau war am Mittwoch im Altmarkkreis Salzwedel unterwegs, als sie den teilweise schon mumifizierten Körper fand, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Erste forensische Untersuchungen am Fundort konnten keine Erkenntnisse über die Todesursache oder Identität liefern. Die Ermittlungen dauern an, eine Obduktion wurde angeordnet.