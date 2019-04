Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kleines Wiesental (dpa/lsw) - Schwere Kopfverletzungen hat sich ein neun Jahre altes Mädchen durch einen Pferdetritt zugezogen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind nach dem Unfall auf einem Hof im Ort Kleines Wiesental (Kreis Lörrach) am Freitag in die Freiburger Uniklinik. Lebensgefahr bestand nicht. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.