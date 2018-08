Chlorgasaustritt: Feuerwehrleute und Polizisten verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirchhain (dpa/lhe) - Bei einem Austritt von Chlorgas in einem Freibad in Kirchhain sind zwei Polizisten und zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Sie hätten eine Chlorgasvergiftung erlitten und die Nacht im Krankenhaus verbringen müssen, teilte die Polizei in Marburg am Mittwoch mit. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend die Alarmanlage in dem Technikraum gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Die Umgebung wurde für den dreistündigen Einsatz abgesperrt, Anwohner sollten im Haus bleiben sowie Türen und Fenster geschlossen halten. Die Feuerwehr konnte schließlich den Gasaustritt stoppen. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar.