Wasserrohrbruch in Kiel: Rund 100 Haushalte ohne Wasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Wegen eines Wasserrohrbruchs mussten an Heiligabend in Kiel rund 100 Haushalte für mehrere Stunden ohne Wasser auskommen. Gegen 18.40 Uhr sei ein 20 Zentimeter dickes Wasserrohr in der Straße Fleethörn beim Hiroshimapark gebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit. Das austretende Wasser riss den Gehweg auf, floss die abschüssige Straße herunter und flutete den Keller eines Wohngebäudes.

Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden pumpten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr den Keller aus, während Techniker der Stadtwerke das aufgerissene Rohrstück auswechselten. Gegen Mitternacht floss das Wasser dann wieder. "Fünf Stunden ohne Wasser sind vor allem an Heiligabend äußerst unbequem. Gerade deshalb sind wir froh, dass wir den Schaden so schnell beheben konnten", sagte Stadtwerkesprecher Sönke Schuster.