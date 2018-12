Polizei-Einsatz in Staatskanzlei: Inhalt harmlos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein Brief mit verdächtigem Inhalt hat am Donnerstag einen Einsatz der Polizei in der Kieler Staatskanzlei verursacht. "Der Inhalt der Postsendung hat sich als ungefährlich herausgestellt", sagte Regierungssprecher Peter Höver der Deutschen Presse-Agentur. In einem an ihn adressierten Brief befanden sich Nudeln. Der Trakt von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wurde kurz abgeriegelt, die Staatskanzlei insgesamt nicht evakuiert. Außer der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Zunächst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.