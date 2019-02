Elektriker bei Arbeitsunfall in Kiel schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein Elektriker hat sich im Kieler Stadtteil Wellsee bei Arbeiten an Stromkabeln schwer verletzt. Der Mann habe sich am Mittwochvormittag Verbrennungen zugezogen und sei in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Laut Feuerwehr kam es zu einem Kurzschluss. Deshalb habe der Strom in dem Gewerbegebiet in der Ottostraße vorübergehend komplett abgestellt werden müssen. Ein kleinerer Brand sei "relativ schnell" wieder gelöscht worden, sagte der Sprecher.