Bevorstehende Bombenentschärfung in Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Am Kieler Ostuferhafen soll Mitte der Woche eine 250 Pfund schwere britische Fliegerbombe entschärft werden. Der Heckzünder der am Freitag bei Bauarbeiten entdeckten Bombe solle aufgrund der hohen Gefährlichkeit am Mittwoch vor Ort entnommen und gesprengt werden, teilte die Polizei mit. Sie forderte Anwohner und Passanten dazu auf, das betroffene Gebiet bis 13.00 Uhr zu verlassen. Während der voraussichtlich mehrstündigen Sperrung ist eine Turnhalle als Aufenthaltsort geöffnet.