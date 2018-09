SEK nimmt Mann nach Angriff auf Rettungskräfte fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kempfeld (dpa/lrs) - Nach einer Attacke auf Rettungskräfte ist im Kreis Birkenfeld ein 47-Jähriger von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigt worden. Die Rettungskräfte trafen in der Nacht auf Donnerstag bei der Wohnung des Mannes in Kempfeld ein, der in einer psychischen Ausnahmesituation war, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige ging auf die Helfer los, so dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde.

Anschließend flüchtete der Mann in seine Wohnung, in der auch seine Familie mit zwei Kindern war. Weil er außerdem Schusswaffen hatte und die Beamten damit rechneten, dass der Mann sich und andere gefährden könnte, kam ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Dieses konnte den 47-Jährigen schließlich überwältigen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und kam anschließend in eine Klinik.

Ob der Mann die Schusswaffen legal besaß, wird laut Polizei derzeit noch geprüft. Bei dem Vorfall blieben die attackierten Rettungskräfte unverletzt.