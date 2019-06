Paraglider hängt nach Absturz stundenlang in Baum fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kella (dpa/th) - Nach einem Absturz bei Kella (Landkreis Eichsfeld) hat ein Paraglider mehrere Stunden in einem Baum festgehangen und musste von Rettern befreit werden. Der 71 Jahre alte Mann war nach Polizeiangaben vom Dienstag mit einem anderen Gleitschirmflieger in der Luft zusammengestoßen und daraufhin in den Baum gestürzt. Erst nach mehreren Stunden konnten ihn Höhenretter am Montagabend herunter holen. Der Mann sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der andere Gleitschirmflieger wurde nach bisherigen Erkenntnissen laut Polizei nicht verletzt. Zunächst hatte der MDR Thüringen berichtet. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass es wegen eines Aufwinds zu dem Unfall kam und kein strafrechtlich relevantes Ereignis vorliegt. Bei Kella befindet sich ein Start- und Landeplatz für Paraglider.