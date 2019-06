Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kelheim (dpa/lby) - Nach dem Tod eines 72 Jahre alten Mannes auf einem Parkplatz in Kelheim hat die Obduktion keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebracht. Der Senior sei wegen Kopfverletzungen gestorben, die er sich bei einem Sturz zugezogen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Warum er stürzte, sei unklar. Der 72-Jährige war am vergangenen Donnerstag auf einem Parkplatz liegend gefunden und in eine Klinik gebracht worden. Dort starb er am Freitag.