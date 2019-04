Mann gerät unter anfahrenden Zug und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Mann ist am Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe unter einen Zug geraten und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige habe am Mittwochabend versucht, die geschlossenen Türen des anfahrenden IC zu öffnen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstagmorgen. Dabei sei er zwischen Bahnsteigkante und Zug gefallen. Das linke Bein des Mannes wurde abgetrennt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Nach Angaben der Bundespolizei war der Bruder des Mannes im Zug. Er wurde von Notfallseelsorgern betreut. Ob auch der 62-Jährige zuvor im Zug gewesen war, stand zunächst nicht fest. Der Bahnhof wurde nach dem Unfall teilweise gesperrt. Im Bahnverkehr kam es rund zwei Stunden lang zu Verspätungen. Zuvor hatte "hessenschau.de" berichtet.