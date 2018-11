Leichen in Studentenwohnheim: Möglicherweise Gewalttat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Kasseler Studentenwohnheim sind die Hintergründe weiter unklar. "Aufgrund der Spurenlage schließen wir eine Gewalttat nicht aus", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag, ohne weitere Details zu nennen. Die Spurensicherung werde noch bis spät in die Nacht dauern. Neue Erkenntnisse erhofft sich die Polizei vor allem von der Obduktion der Toten.

Am Donnerstagnachmittag waren die Leichen einer jungen Frau und eines Mannes in einer Wohnung entdeckt worden. Bei der Frau handelte es sich laut Ermittlern um eine 18-jährige Bewohnerin des Apartmenthauses. Die Identität des Mannes war am Abend noch nicht bekannt.

Zu Todesumständen und zur Auffindungssituation machte die Polizei keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Am Freitag sollen die Leichen obduziert werden.