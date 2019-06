Polizei und Bergwacht rettet verirrte Wanderer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jungingen (dpa/lsw) - Mit einer großangelegten Rettungsaktion fand die Wanderung dreier Männer im Zollernalbkreis Kreis ein jähes Ende. Am Samstag hatte zunächst ein 88 Jahre alter Wanderer der Gruppe bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein weiterer Mann hatte sich an der Hand verletzt.

Zwar konnten die Wanderer einen Notruf per Mobiltelefon absetzen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Aber da den Wanderern ihr genauer Standort unbekannt war, mussten mehr als 35 Kräfte von Polizei und Bergwacht eine Such- und Rettungsaktion in der Nähe von Jungingen starten. Daran sei auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen. Schließlich wurden die Wanderer entdeckt und aus der Situation befreit. Der 88 Jahre alte Mann wurde in eine Klinik gebracht.