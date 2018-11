Vier Tote in Wohnung in Jena: Ermittlungen laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena/Gera (dpa) - Nach dem Fund von vier Toten in Jena dauern die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat an. Es gebe bislang keine neuen Erkenntnisse, hieß es am Dienstagmorgen bei der Staatsanwaltschaft Gera. Die Ermittler wollen sich in den kommenden Tagen an die Öffentlichkeit wenden.

In einer Wohnung in Jena waren am Montagnachmittag vier Tote gefunden worden - drei Erwachsene und ein Baby. Vermutlich hatte sich in dem Mehrfamilienhaus ein Beziehungsdrama abgespielt.

Nach Angaben eines Staatsanwalts in Gera tötete ein 38-Jähriger eine 25 Jahre alte Frau, mit der er zuvor zusammengelebt hatte, sowie deren neuen Lebensgefährten und ein drei Wochen altes Baby. Schließlich habe er sich selbst das Leben genommen. Als Tatwaffe wird ein Messer vermutet.

Das Alter des zweiten Mannes blieb vorerst unbekannt. Auch ob sich die Tat bereits am Sonntag oder am Montag ereignete, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen.