Polizeieinsatz: Kleinkinder klettern an offenem Fenster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Zwei kleine Jungen an einem offenen Fenster haben am Dienstagmorgen in Jena einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die drei und fünf Jahre alten Kinder machten sich in zweieinhalb Meter Höhe in der ersten Etage eines Wohnhauses am Fenster zu schaffen, wie die Polizei berichtete. Die von einem besorgten Anwohner alarmierten Beamten fanden den Dreijährigen auf dem Fensterbrett sitzend, der Fünfjährige stand auf dem Bett vor dem Fenster. Laut Polizei hatten die Eltern noch geschlafen, als die Kinder am Fenster herumkletterten.